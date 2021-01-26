ألمانيا.. أكثر من 900 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل مستوى قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في غضون يوم واحد. وكانت آخر أعلى قيمة في عدد الإصابات اليومية الجديدة يوم السبت الماضي.

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا مستوى قياسيا اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 900 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6408 إصابات جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى مليونين و148077.

كما تم تسجيل ارتفاع في حصيلة الوفيات إلى 52990 حالة، بعد رصد 903 وفيات جديدة.

وتم فرض إجراءات الحجر الصحي الصارمة في ألمانيا منذ 16 ديسمبر الماضي.

ووفقا لما ذكرت إذاعة صوت ألمانيا “DW” اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.