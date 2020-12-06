ألمانيا.. إجلاء الآلاف في فرانكفورت بعد اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قامت السلطات الألمانية اليوم الأحد، بإجلاء نحو 13 ألفا من سكان مدينة فرانكفورت، بعد اكتشاف قنبلة بريطانية بوزن 500 كغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما أفادت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، فقد بدأ المواطنون بمغادرة منازلهم في حي غالوس الفخم اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم تمهيدا لإزالة القنبلة، وفرضت السلطات طوقا بنطاق 700 متر حول موقع البناء الذي اكتشفت فيه القنبلة.

وتحصل مثل هذه الاكتشافات من حين إلى آخر في المدينة التي تعد العاصمة المالية في ألمانيا وتعرضت إبان الحرب لقصف مكثف من قبل الحلفاء.

والحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في الأول من سبتمبر من عام 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945، شاركت فيه الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء، ودول المحور، كما أنها الحرب الأوسع في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا، وقد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي.

وتميزت الحرب العالمية الثانية بعدد كبير من القتلى المدنيين، والقصف الإستراتيجي الذي أودى بحياة حوالي مليون شخص، ومنه القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في اليابان.

وأدت الحرب إلى وقوع ما بين 50 و85 مليون قتيل حسب التقديرات؛ لذلك تعد الحرب العالمية الثانية أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية.