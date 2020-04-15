ألمانيا.. إحباط مُخطط لتنظيم «داعش» للاعتداء على منشآت أمريكية

السلطات الألمانية أحبطت منذ ديسمبر 2016 تسعة مخططات لاعتداءات من هذا النوع. [غيتي]

أحبطت السلطات الألمانية مخططات لاعتداءات ضد منشآت عسكرية أميركية، وأوقفت خمسة طاجيكستانيين يشتبه بأنهم كانوا يعدّون لتنفيذها باسم تنظيم “داعش”، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.



وأُوقف 4 مشتبه بهم صباح الأربعاء، في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، وقالت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، وهي المرجع المختص في قضايا الإرهاب، إنهم كانوا ينوون شن “هجمات قاتلة” على أشخاص بينهم أحد منتقدي الإسلام كانوا يتجسسون عليه، وجرى توقيفهم في عدد من مدن المنطقة، بينها مدينة إيسن.

أما المشتبه به الخامس فقد أوقف في 15 مارس الماضي، وهو قيد التوقيف الاحتياطي.

وأوضحت النيابة أنهم خلال إعداد خططهم “كانوا على اتصال مع قياديين في داعش في سوريا وأفغانستان أعطوهم توجيهات”، مشيرة إلى أنهم قاموا بعملية رصد “لمنشآت لسلاح الجو الأميركي في ألمانيا”.

ويعتقد أن المشتبه بهم انضموا إلى تنظيم “داعش” في يناير 2019، وأسسوا “خلية في ألمانيا”، وكان هدفهم الأول التوجه إلى طاجيكستان للمشاركة في معارك ضد الحكومة في “إطار الجهاد المسلح” بحسب النيابة العامة.

وبعدما عدلوا عن هذا المشروع ركزوا خصوصاً على أهداف عسكرية أميركية في ألمانيا.

وقالت النيابة إن “الخلية” اشترت عبر الإنترنت “أسلحة ثقيلة” وذخائر وكذلك مكونات لإنتاج متفجرات.

كما جمع أفرادها مبلغاً من المال في ألمانيا وقاموا بتحويله إلى التنظيم عبر تركيا.

يُشار إلى أن السلطات الألمانية أحبطت منذ ديسمبر 2016، تسعة مخططات لاعتداءات من هذا النوع، وفق أرقام المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.

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