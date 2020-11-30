ألمانيا .. إصابات كورونا تواصل ارتفاعها

حسب ما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من مليون و53 ألف حالة.

وبحسب بيانات المعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 11169 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى مليون و53869 إصابة.

وأوضح الإحصاء تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 16248 حالة وفاة.

وكان المعهد أعلن أمس الأحد تسجيل 14611 حالة إصابة و158 وفاة.

وفرضت ألمانيا “إغلاقا خفيفا” لمدة شهر في الـ2 من نوفمبر الماضي لكبح جماح الموجة الـ2 التي تجتاح معظم بلدان أوروبا، وشمل الإغلاق الحانات والمطاعم.

كما قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الإجراءات الصارمة التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى نهاية ديسمبر على الأقل، وربما لفترة أطول وفقا لما ذكرت قناة روسيا اليوم.