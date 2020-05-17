ألمانيا.. إعادة فتح المساجد أمام صلوات الجماعة الأربعاء القادم

تُعيد مساجد ألمانيا فتح أبوابها أمام صلوات الجماعة بشكل كامل، يوم الأربعاء، بعد فرض قيود عليها في إطار مكافحة فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.



وأرسل رئيس الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “ديتيب”، كاظم تركمان، كتابا إلى رؤساء أفرع الاتحاد بألمانيا، حول افتتاح المساجد بشكل كامل أمام المصلين، مع ضرورة الحفاظ على الضوابط والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس.

وشدّد تركمان في كتابه الذي وصلت الأناضول نسخة منه، على ضرورة تشديد الالتزام بالقواعد خاصة في صلوات الجمعة والتراويح والعيد.

وأضاف: “بالنسبة للجمعيات التي تمكنت من الحصول على التصريح اللازم، من المفيد إقامة صلاة العيد في الفناء الخارجي من المساجد”.

وأكد فائدة إعداد جدول حضور مسبق بأسماء الراغبين بأداء صلاتهم في المسجد، من حيث تسهيل تنظيم صفوف المصلين.

كما شدّد على أن المساجد التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، لا يجب عليها بأي حال من الأحوال السماح بإقامة صلاة جماعة.

ويأتي فتح المساجد في إطار خطة حكومية للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، حيث سمحت الحكومة في هذا الإطار بإقامة صلوات الفجر والظهر والعصر في المساجد ابتداء من 9 مايو/ أيار الحالي، وفق ضوابط محددة.

ياتي ذلك في حين، بلغ عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا، 176 ألفا و252، توفي منهم 8 آلاف و27، في حين تعافى 153 ألفا و400 شخص.