ألمانيا.. ارتفاع قياسي في عدد وفيات كورونا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إنه تم تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية في ألمانيا.

وبحسب بيانات اليوم الأربعاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 947، إلى 164807 إصابات، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 165، إلى 6996 وفاة.

وأعلنت وزارة الداخلية نية الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الفحص حتى 15 مايو الجاري.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن الحكومات المحلية في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن الوباء خلال اتصال هاتفي مع المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعطي حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها، ربما ابتداء من 11 مايو.

وأضافت أن الولايات ستوافق أيضا على استئناف المدارس في كل المستويات تدريجيا، على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس، إلا من خلال التناوب، وليس على أساس يومي

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