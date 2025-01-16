ألمانيا.. الفقر يطارد «ربع الشباب» في البلاد

كشفت المنظمة الاتحادية للعمل الاجتماعي للشباب الكاثوليكي في ألمانيا، عن مؤشر فقر الشباب في ألمانيا، لافتة إلى أن “واحدا من بين كل أربعة شباب في ألمانيا يعانون من الفقر أو معرضون لخطر الوقوع فيه”.

وجاء في تحليل المنظمة، أنه في “الفئة العمرية من 18 حتى 24 عاما بلغ معدل ما يسمى بخطر الفقر في عام 2023 نحو 25 بالمئة، وبالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ نحو 21 بالمئة”.

وبحسب تقرير المنظمة، “يشير معدل خطر الفقر إلى نسبة السكان الذين يتعين عليهم العيش بأقل من 60 بالمئة من متوسط الدخل، وفي عام 2023 بلغ هذا الحد بالنسبة للشخص الواحد في ألمانيا بعد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي 1310 يورو شهريا. وعلى مستوى ألمانيا، كان هناك ما يقرب من 12 مليون شخص معرضين لخطر الفقر في عام 2023”.

وأكدت المنظمة أن “الفقر يرتبط بمخاوف كثيرة لدى الأطفال والشباب، وبحسب التحليل، فإن 54 بالمئة من الشباب يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع الإيجارات”.

ووفق المنظمة، “في عام 2023 كان نحو نصف المتدربين وحوالي ثلثي الطلاب في ألمانيا “مثقلون بتكاليف السكن”، واضطروا إلى إنفاق أكثر من 40 بالمئة من دخلهم على السكن، وكان 40 بالمئة من جميع المشردين المقيمين في المؤسسات في عام 2024 أصغر من 25 عاما”.