ألمانيا.. المصادقة على بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

اختبار اللقاح المحتمل على البشر هو خطوة هامة. [رويترز]

صادقت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، على إجراء تجارب سريرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن معهد بول إرليخ المتخصص في منح التصاريح للقاحات والأدوية في ألمانيا، بأنه تم التصديق على إجراء تجارب سريرية للقاح طورته شركة “بيونتيتش” (BioNTech) في مدينة ماينتس جنوب غربي ألمانيا.

وأوضح البيان أن اختبار اللقاح المحتمل على البشر هو خطوة هامة في مضمار تطوير لقاح فعال ضد كورونا، وأن شركة “بيونتيتش” تم منحها الإذن لإجراء هذه التجارب بعد دراسات تقييمية دقيقة.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشركة المذكورة ستجرب اللقاح المحتمل على نحو 200 متطوع سليم.

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