ألمانيا تبحث إقامة مشاريع تنموية في 7 بلديات بالمنطقة الشرقية

عقد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، أمس السبت، خلال زيارته إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا، اجتماعاً بمقر البلدية بحضور رئيس وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، بأن الاجتماع ناقش عدد من المشاريع داخل البلدية والعراقيل التي تواجه إقامة تلك المشاريع.

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا، أن بلدية طبرق تشهد طفرة كبيرة من المشاريع، كما أكد أن ليبيا تشهد استقرارا أمنيا بوجود حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا التوحد في المؤسسات سيُلقي بظلاله على المواطن الليبي بوصول الخدمات لكل المدن الليبية.

وخلال الزيارة قدم عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، درع وشهادة تقدير إلى السفير الألماني تقديرًا لما ستقدمه المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ الألمانية من مشروعات في التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وتم خلال الاجتماع إطلاق عدد من المشاريع في 7 بلديات بالمنطقة الشرقية وهي بلديات (بنغازي والبيضاء وجالو واجخرة والبريقة وشحات).

الذهاب شرقا: في حفل توقيع رسمي احتفلنا بتوسيع برنامجنا المشترك 🇩🇪🇪🇺 للحكم المحلي إلى #طبرق و #بنغازي وست بلديات أخرى في الشرق. من الآن ، ستدعم @giz_gmbh بناء القدرات، وتعزيز الاقتصاد وتقوية الإدارة الصحية. مبروك. pic.twitter.com/lSkkLWVoNC — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 30, 2021