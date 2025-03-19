ألمانيا تتحدى «ترامب».. تقديم أسلحة بـ«3 مليارات يورو» إلى أوكرانيا

في خطوة تتحدى توجه الحكومة الأمريكية، أعلنت الحكومة الألمانية، “أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري، تصل لمليارات الدولارات”.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، أوضح متحدث باسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن “هذه الشحنات تشمل نظام الدفاع الجوي “إيريس-تي” وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة. كما أكد أنه يجب النظر في دعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة أيضا، وتشمل هذه المساعدات من ناحية، ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا لعام 2025″.

وكشفت مسودة وثيقة من وزارة المالية الألمانية، “أن الحكومة المنتهية ولايتها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) لأوكرانيا هذا العام، بعد أن وافق نواب البرلمان على خطط للقيام بإصلاحات مالية”.

وأضافت المذكرة، “أنها وافقت على إنفاق إضافي قدره 2.547 مليار يورو لهذا العام. وستقدم ألمانيا أموالاً أخرى، بعضها من مرفق السلام الأوروبي، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة مليارات يورو، ووفقاً لخطة كوكيس، تعتزم ألمانيا الموافقة على التزامات بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 8.252 مليار يورو خلال الفترة من عامي 2026 إلى 2029 ليتجاوز إجمالي المساعدات 11 مليار يورو”.

هذا وفي ديسمبر الفائت، “تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن تقدم بلاده دعما عسكريا إضافيا بقيمة 650 مليون يورو، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أوكرانيا”.