ألمانيا تتخّذ قراراً يتعلّق باللاجئين.. هل تقوم بترحيلهم؟

وسط تصاعد الخلاف بين الأحزاب داخل الحكومة، وفي أوساط اللاجئين المتخوفين من إعادتهم إلى بلادهم، أعلنت ألمانيا عن “الإيقاف المؤقت لإعادة توطين اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أفادت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، أن “ألمانيا علقت مؤقتاً قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين من خلال المفوضية”.

وبحسب البيان، “توصلت محادثات الائتلاف الحكومي التي لم تحسم بعد، إلى اتفاق مبدئي لإنهاء برامج القبول الفيدرالية الطوعية للاجئين كلما أمكن ذلك، وعدم إطلاق أي برامج جديدة”.

وكانت أعلنت الحكومة الألمانية، العام الماضي، “فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لـ”مواجهة الهجرة غير الشرعية، وحماية مواطنيها من التهديدات، ومنع وقوع عدد من حوادث العنف المرتبطة باللاجئين”.