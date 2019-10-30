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ألمانيا تتفق مع مصر على ضرورة التسوية والحد من التدخلات الخارجية في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: 30 أكتوبر 2019 - 11:00
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حضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الألماني بالقاهرة. [DW]
أكدت الرئاسة المصرية أمس الثلاثاء انها اتفقت مع ألماني على مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

حيث استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في القاهرة يوم امس.

وتضمن الاتفاق تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

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هذا وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الألماني بالقاهرة.

يُذكر أن ألمانيا تقوم بجهود دبلوماسية لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية عبر مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل.

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