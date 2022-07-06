ألمانيا تجدد دعمها للمجلس الرئاسي

شدد نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقاءه مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “مِيخائيل اونماخت” على ضرورة الاستمرار في المسار السياسي الذي قامت برعايته ألمانيا خلال مؤتمري برلين 1-2، لجمع الفرقاء الليبيين.

وجدد سفير ألمانيا دعم بلاده للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات التي يتطلع لها الشعب.

وبدوره دعا الكوني المجتمع الدولي لدعم جهود ألمانيا في هذا الاتجاه، ولإقامة مؤتمر دولي آخر يجمع كافة الفرقاء يُحسم فيه أمر الخلافات أو النقائض.