ألمانيا.. تحديد موعد انتخاب «فريدريش ميرتس» لمنصب المستشار

أعلن البرلمان الألماني أن انتخاب زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ “فريدريش ميرتس” لمنصب المستشار الألماني سيتم يوم السادس من مايو المقبل.

وأضاف البرلمان “أن انتخاب “ميرتس” لمنصب المستشار الألماني في 6 مايو سيتم شريطة موافقة الاتحاد المسيحي “الذي يضم حزب “ميرتس” المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي “البافاري” والحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد”.

ووفق رويترز، “بذلك، ستتم عملية انتخاب “ميرتس” مستشارا جديدا لألمانيا بعد مرور شهرين ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في الثالث والعشرين من فبراير الماضي”، وقال البرلمان “إن رئيسته يوليا كلوكنر تقوم بالتحضير لهذا الموعد”.

وكان مجلس قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس سودر، “وافق بالفعل على اتفاق الائتلاف، بينما من المقرر أن يبت الحزب المسيحي الديمقراطي في الاتفاق خلال مؤتمر مصغر سيتم عقده يوم 28 من الشهر الجاري، أما أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي فسيصوتون على الوثيقة التي تتكون من 144 صفحة بدءا من غد الثلاثاء وحتى 29 من أبريل الجاري”.

وبحسب “أسوشيتد برس”، “يمكن للحكومة الاتحادية الجديدة أن تبد عملها رسميا بعد مرور ستة شهور تماما على انهيار ائتلاف “إشارة المرور” في السادس من نوفمبر 2024″.

هذا وكان “فاز الحزب الديمقراطي المسيحي بنسبة 28.5% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، بينما حصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على نسبة 16.4%”.

“مدفيديف” يصف المستشار الألماني المنتخب “ميرتس” بالنازي

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيدي،ف المستشار الألماني المنتخب بأنه “نازي وتطارده ذكرى والده”.

وقال في تغريدة على موقع X للتواصل الاجتماعي: “مرشح المستشارية فريدريش ميرتس تطارده ذكرى والده، الذي خدم في الفيرماخت تحت إمرة هتلر، والآن يقترح ميرتس شن هجوم على جسر القرم. فلتفكر مليا أيها النازي”!

وكان زعيم كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي- الاتحاد الاجتماعي المسيحي ميرتس، أشار في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية “إلى إمكانية قيام ألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز “تاوروس”، لكنه قال “إنه يتعين الاتفاق على ذلك مع الشركاء الأوروبيين”.