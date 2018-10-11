ألمانيا تدعم الانتخابات البلدية في ليبيا بـ 2 مليون يورو

صرح سفير ألمانيا خلال حفل توقيع الاتفاق قائلاً:

“يسعدني أن أعلن عن مساهمة ألمانيا في الانتخابات البلدية الليبية ودعم جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية من أجل مشاركة ديمقراطية وعمليات انتخابية شاملة، تثق ألمانيا في التعاون الوثيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدعم الحكم المحلي في ليبيا على المستوى البلدي.”

في سياق متصل بيّن هاجييف أن:

“الأمم المتحدة ممتنة لمساهمة ألمانيا التي ستساعد في دعم اجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية في البلديات الليبية. بفضل هذا المشروع سيتمكن المواطنون الليبيون من اختيار ممثليهم في المجالس المحلية بحرية وإيصال أصواتهم من خلال التصويت.”

كما قال سالم بن تاهيه رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خلال بيان للرأي العام:

“بالنيابه عن اللجنه المركزيه لإنتخابات المجالس البلديه نرحب بسفير ألمانيا ونهنئه بتوليه منصبه ونتقدم من خلاله بجزيل الشكر والإمتنان للحكومة الألمانيه علي دعمها السخي لإنتخابات المجالس البلديه كوسيله لبناء المؤسسات الشرعيه المختصة بالإدارة والتنمية المحليه وتقديم الخدمات للمواطن وبالتالي تحقيق الاستقرار المحلي والوطني وبناء دولة المؤسسات والقانون . كما نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جعل هذا الحدث ممكنا.”

يُذكر أن المشروع الخاص بدعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و وزارة التخطيط يهدف إلى مساعدة اللجنة المركزية على تنفيذ الانتخابات البلدية في كامل أنحاء ليبيا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2020، وقد قام المشروع إلى حد الأن بمساعدة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على تنظيم انتخابات محلية في كل من مدن الزاوية ودرج وبني وليد.