ألمانيا تدعم مسار البعثة الأممية السياسي لحل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تقف وبقوة وتدعم المسار السياسي الذي اختارته البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.



جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير الألماني إلى نظيره الليبي محمد سيالة.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن ماس قوله، إنه من المهم جدا التواصل مع الليبيين وإبلاغهم بمسار ومجريات مؤتمر برلين، منوهًا بأن ذلك سيُمكن المؤتمر من وضع الأُطر العامة لعملية مصالحة ليبية داخلية ناجحة.

كما أشاد الوزير الألماني بالدعم الذي يتلقاه من وزير الخارجية بحكومة الوفاق، شاكرًا إياه على حسن الضيافة والاستقبال في زيارته التي قام بها لمدينة زوارة مؤخرًا.