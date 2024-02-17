ألمانيا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي

دعت ألمانيا اليوم السبت، السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي في الحرب على قطاع غزة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، إن بلاده تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في الصراع في غزة وحماية المدنيين، كما طالبها بعدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان.

من جهة أخرى، وبحسب وكالة رويترز، قال شولتس، إنه يتعين على أوروبا تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، مضيفا: يجب علينا نحن الأوروبيين أن نهتم بأمننا بشكل أكبر، الآن وفي المستقبل.

ولفت شولتس، إلى أن ألمانيا رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستواصل تحقيق هذا الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكانت انطلقت، أمس الجمعة 16 فبراير 2024، فعاليات مؤتمر “ميونخ” للأمن، في نسخته الستين، بحضور أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، ونحو 60 وزير خارجية، وأكثر من 25 وزير دفاع، ويستمر حتى 18 فبراير الجاري.