ألمانيا.. تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا لليوم الرابع

ألمانيا اليوم الاثنين عن تسجيل 3677 إصابة جديدة [انترنت]

كشفت بيانات من معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا سجل تراجعا لليوم الرابع على التوالي.

وذكر المعهد أنه على الرغم من أن أعداد المصابين لا تزال مرتفعة، إلا أنها في تراجع،وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 5936 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة 92 حالة إلى 1434 حالة..

وأعلنت ألمانيا اليوم الاثنين عن تسجيل 3677 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي إلى 95391 إصابة، في رابع تراجع في المعدل اليومي للإصابات.

وبلغ عدد الاصابات التي تم الإعلان عنها أمس الأحد 5936 إصابة.

وتجاوز عدد المصابين في ألمانيا 95 ألفا، وتوفي فيها أكثر من 1400 شخص مصابا بالفيروس، حتى مساء أمس الأحد.

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