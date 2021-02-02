ألمانيا: تركيا شريك مهم في «الناتو»

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، على أهمية الدور التركي في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع الوزيرة الألمانية مع نظيرها التركي خلوصي أكار في برلين.

ووصفت كارينباور الاجتماع مع أكار بأنه “إشارة جيدة وخاصة بين الحلفاء”، مضيفة أن “تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي وستبقى كذلك”.

وأشارت الوزيرة إلى أنهما “بحثا قضايا مهمة وخاصة الخلافات في شرقي المتوسط”.

ورحبت بـ”استئناف المباحثات بين تركيا واليونان الحليفين في الناتو”، مؤكدة على “أهمية هذه الخطوة لتجنب زيادة التوتر مرة أخرى شرقي المتوسط”.

وذكرت أنها التقت مع وزيرا دفاع اليونان وقبرص الرومية قبيل اجتماعها مع أكار، معربة عن أملها في أن تنتهز جميع الأطراف فرصة الحوار.

وأكدت الوزيرة الألمانية على “أهمية الحوار والانسجام بين تركيا وألمانيا”، مشيرة إلى أن “لدى البلدين مصلحة مشتركة في استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو”.

وقالت كارينباور: “أنقرة شريك هام وموثوق به، قدمت إسهامات مهمة لأمن أوروبا”.