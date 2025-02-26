ألمانيا تسجل أقوى زيادة في «الأجور» منذ عام 2008

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، “أن الموظفون في ألمانيا حصلو على زيادات كبيرة وعلى نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية العام الماضي، حيث بلغت الزيادة 3.1 بالمئة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008”.

وبحسب المكتب، “يتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4 بالمئة، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليا والذي يبلغ 2.2 بالمئة، وتعود زيادات الأجور – من بين أمور أخرى- إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع”.

يذكر أنه “ووفقا لحسابات مؤسسة “هانز بوكلر” النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل”.

وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر “إن الأجور الحقيقية كانت العام الماضي أيضا أقل من مستوى عام 2019، وارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعا في الأجور الحقيقية”.