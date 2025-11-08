ألمانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في رفض طلبات اللجوء السورية

شهد شهر أكتوبر 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة المقدمة من السوريين في ألمانيا، وفق بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين.

وأشار المكتب إلى أن عدد طلبات اللجوء المرفوضة خلال أكتوبر بلغ 1906 طلبات، مقارنة بـ 163 طلباً فقط بين يناير وسبتمبر من العام نفسه.

وأوضح المكتب أن تعليق معظم القرارات المتعلقة بطلبات السوريين في ديسمبر الماضي جاء نتيجة التطورات المتسارعة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مع استمرار اتخاذ قرارات شكلية مثل تحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة الطلب.

كما أكّد المكتب استمرار اتخاذ قرارات رفض كاملة بحق مرتكبي الجرائم والمصنفين كخطر أمني، موضحاً أن بعض الحالات الفردية للسوريين صدرت بحقها قرارات رفض كاملة بعد دراسة الظروف الفردية لكل ملف.

وأكدت الأحكام القضائية الأخيرة دعمها لموقف المكتب، مشيرة إلى أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر فرض حظر شامل على الترحيل، خصوصاً للرجال الشباب الأصحاء، وهو ما دفع المكتب للعودة منذ نهاية سبتمبر الماضي إلى البت في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم.

وفي هذا السياق، أشار المكتب إلى أنه يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم يتم تقديم أسباب فردية تثبت التعرض للاضطهاد، مع مراعاة المعلومات المتوفرة عن الحالة في سوريا والأحكام القضائية السابقة.

من جانبه، يضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، فيما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت سعي الحكومة لإبرام اتفاقيات مع سوريا لتنفيذ عمليات الترحيل خصوصاً بحق مرتكبي الجرائم، على أن تشمل لاحقاً الأشخاص غير المستحقين للإقامة.