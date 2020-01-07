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ألمانيا تسحب جزءا من قواتها بالعراق إلى الأردن والكويت

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 يناير 2020 - 10:16
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بسبب التوتر بالمنطقة اعلن الجيش الألماني [ارم]

أعلن الجيش الألماني الثلاثاء أنه سيسحب جزءا من الجنود الألمان المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، بسبب التوتر في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه سيجري تخفيض عديد العاملين في الكتيبة الألمانية، ويبلغ عددهم 30 عسكريا ينتشرون في بغداد وفي التاجي شمال العاصمة ”بشكل موقت“.

وأضاف أن العسكريين المعنيين سينقلون إلى الكويت المجاورة والأردن.

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وزاد التوتر في المنطقة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضية، فيما تتوعد طهران بالانتقام.

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