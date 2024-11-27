ألمانيا تصدّر دفعة أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 137 مليون دولار

وافقت ألمانيا على “تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 131 مليون يورو (137 مليون دولار) على الأقل خلال العام الجاري”.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية: “إن الحكومة الألمانية لم توافق على أي صادرات أسلحة حربية منذ بداية شهر مارس الماضي”.

وأضاف: “وفقا لأحدث الأرقام سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 23.6 مليون يورو في الفترة من 18 أكتوبر إلى 19 نوفمبر”، ووفقا للوزارة فإن “القيمة الكاملة من هذا المبلغ تمثلها معدات عسكرية أخرى”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، “حتى 17 أكتوبر سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 107.5 مليون يورو على الأقل، وبذلك يصل المجموع منذ بداية العام إلى 131.1 مليون يورو، وكانت آخر مرة أصدرت فيها الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في فبراير”.

وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لإسرائيل”.