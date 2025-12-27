ألمانيا تعتذر عن تحليل «الصندوق الأسود» للطائرة المنكوبة

قدمت السلطات الألمانية اعتذارها رسميًا عن إجراء تحليل الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة التي سقطت في تركيا، وكان على متنها وفد عسكري ليبي رفيع المستوى.

وأوضحت السلطات الألمانية، وفق بيان وزارة الداخلية الليبية المستند إلى إدارة التحقيقات التركية، أن الإمكانيات الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات غير متوفرة في ألمانيا، مما دفع إلى اختيار بريطانيا كوجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية وتحليل بيانات الصندوق الأسود.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن الوفدين الليبيين المكونين من لجنة الداخلية ولجنة المواصلات اطلعوا على عرض تفصيلي لجميع مجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى تركيا وحتى اختفائها عن الرادار، مع استعراض كافة الخطوات التي اتخذت منذ اللحظات الأولى لضمان متابعة التحقيقات بشفافية ودقة.

ويأتي هذا التطور بعد حادث مأساوي وقع مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفئتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، أثناء عودة الوفد من زيارة رسمية إلى أنقرة.