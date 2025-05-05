ألمانيا تفتح باب الاستماع مجدداً للسوريين وتُبقي مصير طلباتهم معلقاً

في خطوة تعكس ازدواجية المقاربة الألمانية تجاه ملف اللجوء السوري، ورغم تراكم عشرات الآلاف من طلبات اللجوء السورية في ألمانيا، قررت السلطات الاتحادية السماح مجددًا لطالبي اللجوء من سوريا بتقديم مبرراتهم، دون أن تعلن عن موعد للبت في تلك الطلبات، ما يفاقم الغموض حول مستقبلهم في ظل تعليق مستمر اتخذ تحت ذريعة “عدم وضوح الأوضاع في سوريا”.

وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، “أنه أعاد السماح لطالبي اللجوء السوريين، اعتبارًا من بداية مايو الجاري، بعرض أسباب ومبررات طلباتهم، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تعليق البتّ فيها”.

وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، أن الإجراءات ستواصل الاقتصار على جمع المعلومات فقط، دون إصدار قرارات قبول أو رفض بخصوص هذه الطلبات.

وكان المكتب علّق سابقًا البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر، منذ الإطاحة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا حينها إلى أن “الوضع في سوريا لا يزال غير واضح”، وهو ما استدعى وقف اتخاذ أي قرارات نهائية.

ويُنتظر أن تتم إعادة النظر في هذا التعليق بحلول مطلع يونيو المقبل على أقصى تقدير، في ظل مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وحتى تاريخ 31 مارس 2025، لا يزال هناك 52 ألفًا و344 طلب لجوء من سوريا قيد الانتظار في سجلات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين دون حسم، ما يعكس حجم التراكم والتأخر في معالجة الملفات.