ألمانيا تفرج عن مواطن ليبي «اِشتُبه» بتخطيطه لهجمات

أعلنت السلطات الألمانية إطلاق سراح ليبي تم اعتقاله في أكتوبر الماضي بعد ورود معلومات تشير إلى نيته مهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين باستخدام أسلحة نارية. وفق وكالة “أسوشتيد برس”.

جاء قرار الإفراج بحسب متحدّث باسم مكتب المدعي، بعد تقييم مستجدات التحقيق.

وقال المتحدث إن “الشبهات الخطيرة التي كانت الأساس للاعتقال، لم تعد قائمة في الوضع الحالي للتحقيق”.

وأكد المسؤول هذا التطور بعد أن نشرته مجلة “دير شبيغل”، مع الإشارة إلى أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة.

واعتقال المواطن الليبي، الذي يُعتقد ارتباطه بتنظيم “داعش”، أثار ضجة واسعة في ألمانيا.

يذكر أن المشتبه به، تقدم بطلب لجوء في ألمانيا، إلا أنه قوبل بالرفض قبل أكثر من عام، لكنه بقي في البلاد إلى حين اعتقاله في عملية واسعة نفذتها الشرطة في بلدة بيرناو قرب برلين، بمشاركة وحدات خاصة.