ألمانيا تنتقد رد الفعل الأمريكي إزاء تفشي كورونا

جرى التهوين من شأن الفيروس في الولايات المتحدة لفترة طويلة. [أرشيفية/أ ف ب]

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رد الفعل الأمريكي إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بأنه بطيء للغاية، في أحدث علامة على التوترات بين الدولتين الحليفتين في الوقت الذي تتصديان فيه للأزمة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وقال ماس في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، إن الصين اتخذت ”إجراءات استبدادية شديدة بينما جرى التهوين من شأن الفيروس في الولايات المتحدة لفترة طويلة“.

وأضاف: ”هذان نموذجان مختلفان، ولا يمكن أن يكون أي منهما نموذجا يحتذى بالنسبة لأوروبا“.

يأتي ذلك في حين، كانت ألمانيا من بين الدول التي اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، باتباع أساليب “الغرب المتوحش” في المزايدة على شحنات من الإمدادات الطبية الحيوية أو منع وصولها إلى المشترين الذين كانوا قد وقعوا بالفعل اتفاقات للحصول عليها.

وأعرب ماس عن أمله في أن تُعيد واشنطن النظر في علاقاتها الدولية في ضوء أزمة كورونا.

وتابع يقول: “دعونا ننظر إلى أي مدى ستؤدي تصرفات الحكومة الأمريكية إلى مناقشات في الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا”.

وأشار الوزير الألماني إلى أن السياسات التجارية العدوانية ربما أضرت بقدرة البلاد على شراء معدات الوقاية.

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