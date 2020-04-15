ألمانيا تنتقد قرار الرئيس الأمريكي بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية

الفيروس لا يعرف حدودا وينبغي التعاون ضده في الساحة الدولية. [أرشيفية/أ ف ب]

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد تمويل بلاده منظمة الصحة العالمية.

وقال ماس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “DPA”، إن الاستثمار الأفضل في مكافحة وباء كورونا هو تقوية منظمة الصحة العالمية.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الفيروس لا يعرف حدودا، وينبغي التعاون ضده في الساحة الدولية، وأن الاتهامات المتبادلة ليست مفيدة.

وأضاف ماس: “من بين أفضل الاستثمارات في مكافحة الوباء، تعزيز الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، التي لديها نقص في التمويل، وذلك من أجل تطوير الاختبارات واللقاحات وتوزيعها”.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات من البيت الأبيض، اعتبر ترامب أن المنظمة “ارتكبت أخطاء” خلال أزمة كورونا التي تسببت في وفاة الآلاف، وفق قوله.

اقترح تصحيحاً