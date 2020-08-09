ألمانيا.. تهديدات بوجود قنابل وجهت إلى المراكز الصحية

تهديدات بوجود قنابل وجهت إلى السلطات الصحية في أنحاء ألمانيا خلال الليل علما أن عمليات البحث لم تكشف حتى الآن أي مواد مريبة هذا ماصرحت به الشرطة الألمانية السبت.

وفي” أولبه” في ولاية شمال الراين غرب “فستفاليا” تم إخلاء مكاتب هيئة الصحة المحلية موقتا في وقت متقدم من ليل الجمعة بعد تلقي تهديد مماثل

وأعطيت إشارة الامان بعد تفتيش قام به شرطيون وكلاب بوليسية.

كذلك، تلقت السلطات الصحية في مدينة “كولونيا” مكالمة هاتفية تهديدية، رغم أن الشرطة قالت إنها لا تعتبرها جديةو جاء ذلك بحسب مانقلت اذاعة “مونت كارلو” الدولية الخبر.

وبشكل منفصل في مدينة “أنسباخ” في “بافاريا” تم إخلاء العديد من المنازل خلال الليل بعدما تلقت الشرطة مكالمة تزعم وجود تهديد وشيك لمكتب هيئة الصحة المحلية.

وفي يوليو، أخليت محاكم محلية في ألمانيا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

لكن لم يتم العثور على أي شيء ملموس في عمليات التفتيش كما لم يتم إجراء أي توقيفات.

وتستمر محاكمة متهم بإرسال أكثر من 100 رسالة يمينية متطرفة إلى سياسيين وصحافيين ومسؤولين بين أكتوبر 2018 وأبريل 2019.

وكانت التهديدات قد دفعت إلى عمليات إخلاء، بما فيها إخلاء محطة القطار الرئيسية في “لوبيك “ومكتب الضرائب في “غيلسنكيرشن”.