ألمانيا.. توفر لقاح لفيروس كورونا العام القادم وربما خلال شهور

وزير الصحة الألماني “ينس شبان” قال اليوم الخميس 13 اغسطس إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لمرض كورونا المستجد خلال الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم.

وقال الوزير لقناة “زد.دي.إف” التلفزيونية، بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرا يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف “إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم”.

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ أمس الأربعاء ثم سحبه لاحقا، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف. وذكر المعهد لاحقا أن التقرير غير محدث ونُشر خطأ.

وامتنع شبان عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح، قائلا إن من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد مرات التحصين التي سيحتاجها الناس أو مدة المناعة التي سيوفرها.

وأضاف “لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معا- الباحثون والعلماء والعامة- سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية”. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أن بلاده أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لفيروس كورونا المستجد بعد تجارب بشرية على مدى أقل من شهرين.

وأكد “شبان” مجددا تشككه بشأن هذا اللقاح، الذي أطلق عليه اسم “سبوتنيك 5″، وقال إنه لم يتم بعد اختباره على نطاق واسع مثل لقاحات أخرى، وإن البيانات المتاحة بشأنه ضئيلة نسبيا.

ونقلت أذاعة مونت كارلو الدولية بيانات عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964. وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211