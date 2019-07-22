ألمانيا توفر 2 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين والمهاجرين في ليبيا

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أن برلين وفرت 2 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

حيث قال أوفتشا في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:

“في أعقاب حالات الطوارئ الأخيرة، توفر وزارة الخارجية الألمانية مليون يورو إضافية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا لحماية اللاجئين والمهاجرين ودعم المشردين المتضررين من النزاع المستمر في ليبيا”.

هذا وتتعرض العاصمة الليبية منذ 4 أبريل الماضي إلى عدوان من قبل القوات الموالية لحفتر مما أدى لنزوح مئات الآف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.