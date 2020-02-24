ألمانيا.. توقعات أولية حزب ميركل لأسوأ نتيجة له منذ 70 عاما

فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات بأكبر نسبة من الأصوات. [إنترنت]

كشفت التوقعات الأولية أن حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي قد سجل في انتخابات ولاية هامبورغ يوم الأحد، أسوأ نتيجة له في انتخابات برلمانية على مستوى ألمانيا منذ 70 عاما.

في المقابل، أظهرت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات بأكبر نسبة من الأصوات تلاه حزب الخضر في المركز الثاني، ما يسمح للحزبين باستئناف ائتلافهما الحاكم في الولاية الواقعة شمال ألمانيا.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر سيتمكنان من الحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.

وبحسب التوقعات، حصل الحزب الاشتراكي على ما يتراوح بين 5.37% إلى 38% وهي أقل كثيرا من النسبة التي كان قد حصل عليها في الانتخابات الماضية عام 2015 (6.45%)، وهي نسبة لم تحدث في انتخابات أي ولاية أخرى.

وتلاه الخضر بفارق كبير حيث حصلوا على 5.25% وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة التي كان الحزب قد حصل عليها في الانتخابات السابقة (3.12%).

وحصل حزب ميركل على ما يتراوح بين 11 إلى 5.11% مقابل 9.15% كان قد حصل عليها في انتخابات 2015

وتراوحت نسبة اليسار بين 9% إلى 5.9% مقابل 5.8% في الانتخابات السابقة، ومني الحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل بخسارة مفاجئة، وحصل حزب البديل على نسبة تراوحت بين 7.4 إلى 8.4% وهي نسبة لا تؤهله لدخول البرلمان بينما كان قد حصل على 1.6% في انتخابات 2015، وحصل الحزب الليبرالي على نسبة 5% مقابل 4.7% في الانتخابات السابقة.

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