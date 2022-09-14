ألمانيا تُؤكد استعدادها لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وعبر السفير خلال اللقاء، عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يُعزز جاهزية المفوضية ويُهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

كما ثمن السفير الألماني جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.