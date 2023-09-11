ألمانيا تُؤكد استعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم لليبيا

قدم السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، تعازيه للشعب الليبي في ضحايا العاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية، مؤكداً تضامنه مع المتضررين واستعداده التام لتقديم كافة أنواع الدعم لهم للخروج من الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر المجلس في طرابلس، رفقة القائم بالأعمال سفن كروسبه، والمسؤولة عن الملف الليبي بالخارجية الألمانية سارة هولت.

وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات العملية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي في الوصول لتسوية سياسية شاملة تقود البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.