ألمانيا تُؤكد دعمها لأي مسار يفضي للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا مخائيل أونماخت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد السفير الألماني دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه ويشرف عليه المجلس الرئاسي، والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية من قبل المجلس.

من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، على قاعدة دستورية وقوانين توافقية، لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تُنهي جميع الأزمات، وفق قوله.