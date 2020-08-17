ألمانيا تُؤكد دعمها لجهود مؤسسة النفط لإعادة الإنتاج

عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً الاثنين، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والوفد المرافق له، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة وعدد من المختصين بها.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة العلاقات النفطية المشتركة.

كما تم التطرق إلى الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية والجهود الألمانية لحل الأزمة الليبية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأضرار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن الإغلاقات والمخاطر الناشئة عنها فيما يتعلق بالسلامة العامة وخصوصا بسبب عسكرة المنشآت وتواجد المرتزقة الأجانب فيها، وأهمية الشفافية المالية بالتوازي مع إعادة الترتيبات الأمنية، وضرورة إخلاء المنشآت النفطية من المرتزقة وجميع المظاهر العسكرية وجعلها مناطق عازلة منزوعة السلاح حتى يتمكن موظفو المؤسسة من أداء عملهم دون تعريض حياتهم للخطر وعدم استخدام النفط كورقة مساومة سياسية وتجنيبه الصراع العسكري، بحسب مؤسسة النفط.

وأكد الوزير ماس على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاقات ودعم ألمانيا للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية النفط من أجل إعادة الإنتاج، وشدّد على دورها الهام في الحفاظ على وحدة ليبيا.