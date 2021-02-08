ألمانيا تُؤكد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية

أكدت ألمانيا على دعمه الكامل، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي تم انتخابه يوم الجمعة، بملتقى الحوار السياسي في جنيف السويسرية، لرئاسة الحكومة.

جاء ذلك على لسان السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، في أول محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة الجديدة.

وقال السفير في تغريدة على تويتر: “في أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة، حيث اقمت بتهنئته وأكدت على دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة.

وأضاف: “وبناءً على خارطة طريق ملتقي الحوار السياسي الليبي اتفقنا على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات”.