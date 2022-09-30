ألمانيا تُؤكد دعمها للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

جدد المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، استعداد ألمانيا لدعم الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوك مع باتيلي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوك.

مرحبًا بك مرة أخرى ، الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باثيلي @bathily4africa 🇺🇳 – نتطلع إلى الحصول على فرصة لمقابلتك والعمل معك في #ليبيا. https://t.co/SNNzAa7m0w — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) September 30, 2022

وكان باتيلي قد بدأ أول لقاءاته الرسمية مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ومندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة طاهر السني في نيويورك الذي رحب به كأول مبعوث أفريقي لليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مباشرة عبد الله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.