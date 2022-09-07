ألمانيا تُؤكد قرب إعادة افتتاح سفارتها في ليبيا

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا انيكا انجليز، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي ورئيس مصلحة الطيران المدني ومساعد رئيس مصلحة المطارات.

وأكدت الدبلوماسية الألمانية انيكا انجليز قرب إعادة افتتاح سفارة بلادها في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد إرسال فريق التدقيق والاطلاع على التجهيزات الموجودة في المطارات وعودة استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط لفت هانزا.