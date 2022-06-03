ألمانيا تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونمخت، آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال جمعهما، الخميس، بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس.

كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات.

وجدد السفير الألماني دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية.

وأشاد أونمخت بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، وفق قوله.