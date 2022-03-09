ألمانيا تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

جددت ألمانيا دعمها، لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

جاء ذلك على لسان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونمخت، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان المفوضية في طرابلس.

وبحث اللقاء المستجدات التي طرأت على المشهد السياسي الليبي وتداعياتها، على السلم والاستقرار في ليبيا.

وأكد السفير الألماني على تجديد دعم المجتمع الدولي لخيارات الليبيين والمساعي الوطنية التي تنشد إنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، مبدياً في الوقت ذاته استعداد حكومة بلاده لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.