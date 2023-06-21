ألمانيا تُجدد دعمها لإنجاز الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة السفير الألماني في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما استعرض اللقاء سُبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك.

وأكد السفير أونماخت على استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.