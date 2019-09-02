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ألمانيا تُعرب عن قلها إزاء انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 سبتمبر 2019 - 11:36
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يعد اجتماع لجنة العقوبات هو الأول من نوعه منذ عام 2014. [إنترنت]
عبّر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة يورغن شولز، عن قلقه إزاء انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وحثَّ الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على التنفيذ الكامل والفعال لحظر السلاح.

حيث طالب ممثل ألمانيا بوقف أي شحنات للأسلحة إلى ليبيا على الفور، في تصريحاته عقب الاجتماع الخاص بلجنتي الخبراء والعقوبات المعنية بليبيا بحضور 22 دولة.

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هذا ويعد اجتماع لجنة العقوبات هو الأول من نوعه منذ عام 2014، وبحث أطرافه تعزيز الحوار بين الدول المنخرطة في تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا، التي تشمل حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول، فيما يتعلق بمحاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة.

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العابر _2019_لن تخدعونا مجددا

تسعون الى ايقاف التسليح ولاتدينون المعتدي على العاصمة وتناصرونه خوفا وطمعا كما ناصرتم النازيه وقائدها المجنون هتلر وقتلتم مئات الملايين من البشر ولن ينطلي علينا خداعكم من جديد . You seek to stop the armament and do not condemn the aggressor on the capital and support him for fear and greed, as you championed the Nazi and its crazy leader Hitler and killed hundreds of millions of people will not fool us again. Sie versuchen, die Aufrüstung zu stoppen und den Aggressor auf der Hauptstadt nicht zu verurteilen und ihn aus Angst und Gier zu unterstützen, während Sie den Nazi… قراءة المزيد ..

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