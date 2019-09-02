ألمانيا تُعرب عن قلها إزاء انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

عبّر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة يورغن شولز، عن قلقه إزاء انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وحثَّ الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على التنفيذ الكامل والفعال لحظر السلاح.

حيث طالب ممثل ألمانيا بوقف أي شحنات للأسلحة إلى ليبيا على الفور، في تصريحاته عقب الاجتماع الخاص بلجنتي الخبراء والعقوبات المعنية بليبيا بحضور 22 دولة.

هذا ويعد اجتماع لجنة العقوبات هو الأول من نوعه منذ عام 2014، وبحث أطرافه تعزيز الحوار بين الدول المنخرطة في تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا، التي تشمل حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول، فيما يتعلق بمحاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة.