ألمانيا تُعلق التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»

الحكومة الألمانية، أعلنت أمس الاثنين، إيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا “في الوقت الحالي” بعد توصية من السلطات الصحية، في قرار يأتي على خلفية تقارير متزايدة في أوروبا من احتمال تسبب اللقاح بأعراض جانبية قد تكون خطرة.

وأفادت وزارة الصحة الألمانية الاتحادية إن قرار الإيقاف جاء بناء على توصية من معهد بول إيرليش الاتحادي الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية من أجل “إجراء فحوصات إضافية لازمة بشأن اللقاح”.

ويأتي القرار في ظل تقارير عن تسبب اللقاح في جلطات في الوريد الدماغي، بحسبما ذكرت قناة الحرة، كما أنه يأتي عقب إعلانات مشابهة من دول أوربية مثل الدنمارك وإيسلندا والنروج، التي علقت استخدام اللقاح لحين التحقق من التقارير عن الأعراض الجانبية الخطرة المحتمل أن يكون مسببا لها.

وقالت الهيئة الهولندية المكلفة بالإبلاغ عن ردود الفعل السلبية للأدوية، الاثنين، إنها تلقت 10 تقارير عن حوادث صحية بعد التطعيم بأسترازينيكا في أعقاب قرار السلطات وقف استخدام اللقاح كإجراء احترازي.

وأشار مركز التيقظ الدوائي في بيان أن الآثار الجانبية التي شوهدت في هولندا تشمل حالات تجلط الدم أو انسداد رئوي محتملة، ولم تشمل التبليغ عن حالات عانت انخفاضا في الصفائح الدموية، كما حدث في الدنمارك والنرويج.

وفي سياق متصل، علقت السلطات في الدنمرك والنرويج وأيسلندا استخدام اللقاح لمشاكل تتعلق بالتجلط، في حين أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا الأسبوع الماضي ريثما تحقق في وفاة ناجمة عن اضطرابات تخثر الدم.

من جهتها، قالت هيئة تنظيم الدواء بالمملكة المتحدة إن “تقارير الجلطات الدموية ليست أكبر من العدد الذي كان سيسجل بشكل طبيعي بين السكان الذين تم تلقيحهم”، وأن “الأدلة المتاحة لا تؤكد أن اللقاح هو السبب”.

وذكرت أنه لا يزال يتعين على الأفراد الحصول على اللقاح عندما يطلب منهم ذلك.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لا يوجد ما يدل على ارتباط هذه الحالات باللقاح، وهو رأي ذهبت إليه أيضا منظمة الصحة العالمية الجمعة.