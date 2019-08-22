ألمانيا تُعلن تأييدها لمشروع إنشاء منطقة آمنة في سوريا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور أن إنشاء منطقة آمنة في سوريا أمر مهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

حيث جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش لقائها شورش إسماعيل وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق.

وقالت كارينباور:

“إن ضمان الأمن والاستقرار في سوريا أمر مهم، ونحن نراقب الوضع في سوريا بعناية، والعملية المقررة ستؤثر أيضا على الوضع الأمني في العراق”.

كما ذكرت الوزيرة الألمانية أن بلادها تقدم مساعدات تدريبية لقوات البيشمركة التي تكافح تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة على مواصلة الدعم الألماني في هذا الخصوص.

هذا ووصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، الثلاثاء، إلى أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، للقاء كبار مسؤولي الإقليم، وتفقد مستشاري بلادها العسكريين الذين يقدمون التدريب والمشورة لقوات البيشمركة.

يُذكر أن ألمانيا تُشارك في التحالف الدولي ضد “داعش” حتى الآن بطائرات استطلاع “تورنادو”، وطائرة تزويد وقود ومدربين عسكريين في العراق.