ألمانيا تُعلن عزمها تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة مضادة للطائرات

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، أنّ برلين تعتزم تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة من طراز Gepard المضادة للطائرات.

وأفادت وسائل الإعلام أنّ الحكومة ستسمح لشركة تصنيع الأسلحة «Krauss-Maffei Wegmann’a KMW» ببيع مدرعات Gepard الموجودة في مستودعات الجيش والتي تم تجديدها تقنيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن مضادات الطائرات المذكورة تتمتع أيضا بقدرات دفاعية ضد العناصر البرية، مشيرة إلى أنّ وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، ستوضح مسألة شحن الأسلحة خلال اجتماع وزراء دفاع أكثر من 20 دولة مزمع عقده اليوم في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا لمناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا.

وفي فبراير الماضي أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها.