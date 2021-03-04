ألمانيا تُمدد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا حتى 28 مارس

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعلنت أمس الأربعاء، عن تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتستمر حتى 28 مارس الجاري.

وأشارت ميركل خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات المحلية في الولايات الألمانية ستتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تخفيف القيود، حسب الوضع الوبائي في كل ولاية معينة.

واضافت قائلة “علينا اتخاذ خطوات لرفع الإغلاق، لكننا يجب أن نبدي حذرا لكي لا تعيد بنا إلى الوراء”، مضيفة أن “ربيع 2021 سيكون مختلفا عما كان عليه الحال في 2020”.

وأكدت ميركل أنها اتفقت مع حكام الولايات على خطة من 5 مراحل لتخفيف قيود كورونا، وتقضي بإعادة فتح المحلات التجارية في حال انخفض معدل الإصابات إلى أقل من 50 حالة لكل 100 ألف من السكان. وفقا للأناضول.

وتنص الخطة أيضا على عودة إجراءات الإغلاق في حال ارتفاع معدلات الإصابات إلى أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وأعربت ميركل عن قناعتها بأن اللقاحات ستسمح بالخروج من الوباء، قائلة إن ألمانيا تدخل مرحلة جديدة من الوباء مع الأمل.

وأكدت أن العيادات الخاصة ستستطيع تلقيح الناس ضد فيروس كورونا اعتبارا من أواخر مارس أو أوائل أبريل/نيسان، وأن الاختبارات المجانية للكشف عن كورونا ستكون متاحة ابتداء من الأسبوع المقبل.