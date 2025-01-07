ألمانيا.. «جرائم العنصرية» تسجل رقماً قياسيا غير مسبوق

في عدد قياسي غير مسبوق، “سجلت ألمانيا العام الماضي أكثر من 33 ألف جريمة عنصرية منذ بدء إحصاء هذه الجرائم عام 2001″، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانيا “د ب ا”.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، “كان معظم تلك الجرائم في إطار الدعاية والتحريض على الكراهية”.

واضافت الوزارة: “سجلت الشرطة إجمالا 33 ألفا و963 جريمة ذات دوافع يمينية حتى 30 نوفمبر الماضي، وكان من بينها 1136 جريمة عنف تتمثل معظمها في التسبب في إصابات جسدية. وكان نحو ثلثي الجرائم اليمينية (21 الفا و311 جريمة) يقع في نطاق الجرائم الدعائية، بينما تم تصنيف 5 آلاف و97 جريمة أخرى على أنها إثارة فتن”.

وكانت “إحصائيات الجرائم ذات الدوافع السياسية أظهرت مستوى قياسيا من الجرائم اليمينية المتطرفة في عام 2023 بإجمالي 28 ألفا و945 جريمة”.

ووصفت النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، مارتينا رينر، الأرقام الجديدة “بأنها مثيرة للقلق”، وقالت: “غالبية مرتكبي أعمال العنف من البالغين، لكن هناك تزايدا أيضا في نسبة مرتكبي أعمال العنف من الشباب”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، أضافت أنه “لا تلوح في الأفق حتى الآن اتخاذ تدابير سياسية جذرية للتصدي لذلك”، وقالت: “في كثير من الأحيان، يتم مكافحة اليمين فقط في المؤتمرات الصحفية، ويقع على عاتق المجتمع المدني إظهار الاستمرارية والتصميم الذي تفتقر إليه السياسة”.