ألمانيا.. سلطات جمارك هامبورغ تضبط 1.5 طناً من الكوكايين

أفادت السلطات الألمانية الإثنين، أن مكتب جمارك هامبورغ ضبط 1.5 طنا من الكوكايين بسفينة حاويات ميناء “هامبورغ”.

وقال مكتب جمارك هامبورغ في بيان، إن سلطات الجمارك ضبطت 1.5 طنا من الكوكايين في حاوية بسفينة قادمة من أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن كمية الكوكايين تعد من أعلى الكميات المضبوطة في الميناء.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وسائل إعلام ألمانية، أن الكوكايين المضبوط قادم من دولة “غويانا” وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 300 مليون يورو.

وأضافت أنه كان مخططاً توزيع الكوكايين على جميع أوروبا عبر دولة “بولندا”.

يشار إلى أن العام الماضي، تم ضبط كمية من الكوكايين في الميناء ذاته، في سفينة شحن تحمل “فول الصويا” قدمت من أوروغواي بأمريكا الجنوبية.