ألمانيا.. فرض حجر صحي محدود بسبب انتشار كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي ببرلين عقب اجتماع عبر الإنترنت مع رؤساء الولايات الفيدرالية بشأن مكافحة وباء كورونا، عن فرض “حجر صحي محدود” بسبب انتشار الفيروس، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 2 نوفمبر وحتى نهاية الشهر ذاته.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن ميركل قولها: “ابتداء من 2 نوفمبر، مرة ثانية سيكون تقييدا محدودا حتى نهاية نوفمبر… أن كل هذا يتم من أجل التمكن من إحياء الحياة الاجتماعية في ديسمبر”.

وأضافت: “إن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وإن سرعة انتشاره عالية جدا، وتابعت ميركل “علينا أن نتحرك فورا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد”.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنه اعتبارا من 2 نوفمبر، تُغلق المسارح ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية ومراكز التجميل والفنادق ومطاعم الوجبات السريعة تعمل للتوصيل فقط.

وأبلغت مصادر وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات قد اتفقوا على حزمة دعم جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا تصل إلى عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار) من أجل تعويض الشركات المضطرة إلى إيقاف أعمالها بسبب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق العام.

وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 75 بالمئة من قيمة فاقد مبيعاتها في نوفمبر، وستحصل الشركات الكبيرة على 70% من فاقد إيرادات الشهر المقبل.